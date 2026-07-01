KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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01.07.2026 09:52:30
Pictet lanciert erste KI-gestützte aktive ETFs
Pictet Asset Management setzt verstärkt auf künstliche Intelligenz. Der Genfer Vermögensverwalter lanciert seine ersten aktiv gemanagten KI-gestützten Aktien-ETFs für Europa – und knüpft damit an den Erfolg einer Strategie an, die bereits mehr als 3 Milliarden Dollar eingesammelt hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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