MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
14.04.2026 19:10:20
Pictet Loads Up MercadoLibre With 3,500 Shares Worth $6.8 Million
On April 14, 2026, Pictet North America Advisors SA disclosed a buy of additional MercadoLibre (NASDAQ:MELI) shares.According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated April 14, 2026, Pictet North America Advisors SA increased its position in MercadoLibre by 3,529 shares. The estimated transaction value is $6.81 million, based on the average closing price for the first quarter of 2026. The quarter-end position value increased by $3.44 million, which includes the impact of share additions and price changes.MercadoLibre is a leading e-commerce and fintech platform in Latin America, operating at scale with over 84,000 employees and a market capitalization of $92.87 billion. The company leverages its proprietary technology to provide end-to-end digital commerce and financial solutions, enabling seamless transactions for millions of users. Its integrated ecosystem and strong regional presence underpin its competitive advantage in high-growth emerging markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu MercadoLibre Inc
