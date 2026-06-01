Picturehouse Media: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Picturehouse Media hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 INR, nach 0,510 INR im Vorjahresvergleich.

Picturehouse Media hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Picturehouse Media hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,110 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,390 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 0,35 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 0,33 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at