Pidilite Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pidilite Industries hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 6,07 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pidilite Industries 5,43 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pidilite Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,10 Milliarden INR im Vergleich zu 33,69 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at