Pidilite Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Pidilite Industries stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 6,04 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pidilite Industries 5,69 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,98 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 35,54 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at