Piedmont Lithium stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Piedmont Lithium präsentierte in der am 23.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,140 USD gegenüber -0,740 USD im Vorjahr verkündet.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,686 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 88,98 Millionen USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at