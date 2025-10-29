|
29.10.2025
Piedmont Office Realty Trust A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Piedmont Office Realty Trust A veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Piedmont Office Realty Trust A ein Ergebnis je Aktie von -0,090 USD vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 139,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 139,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
