Piedmont Office Realty Trust A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Piedmont Office Realty Trust A gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Piedmont Office Realty Trust A ein Ergebnis je Aktie von -0,240 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 142,9 Millionen USD – eine Minderung von 0,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 143,2 Millionen USD eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,670 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Piedmont Office Realty Trust A ein EPS von -0,640 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 564,99 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 521,67 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at