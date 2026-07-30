Piedmont Office Realty Trust A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Piedmont Office Realty Trust A stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Piedmont Office Realty Trust A 144,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 140,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at