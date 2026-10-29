Piedmont Office Realty Trust A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Piedmont Office Realty Trust A präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,68 Prozent auf 151,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 139,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at