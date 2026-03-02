Pieno zvaigzdes AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pieno zvaigzdes AB hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,030 EUR ebenfalls auf diesem Niveau.

Pieno zvaigzdes AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,9 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,100 EUR beziffert, während im Vorjahr 0,220 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 218,38 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 210,36 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at