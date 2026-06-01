Pieno zvaigzdes AB präsentierte Quartalsergebnisse

Pieno zvaigzdes AB stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 EUR je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,50 Prozent auf 52,1 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at