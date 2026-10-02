|
02.10.2026 06:31:29
Pieno zvaigzdes AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Pieno zvaigzdes AB veröffentlichte am 29.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 EUR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 59,4 Millionen EUR gegenüber 56,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!