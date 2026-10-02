Pieno zvaigzdes AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pieno zvaigzdes AB veröffentlichte am 29.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 59,4 Millionen EUR gegenüber 56,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at