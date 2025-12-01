|
Pieno zvaigzdes AB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Pieno zvaigzdes AB hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Pieno zvaigzdes AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 EUR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pieno zvaigzdes AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 58,8 Millionen EUR im Vergleich zu 57,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
