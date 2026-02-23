23.02.2026 06:31:29

Pierce Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pierce Group Registered hat sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,10 SEK. Im letzten Jahr hatte Pierce Group Registered einen Gewinn von -0,010 SEK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 464,0 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 2,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 451,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 SEK. Im Vorjahr waren 0,450 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,63 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,82 Milliarden SEK ausgewiesen.

