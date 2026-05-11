Pierce Group Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pierce Group Registered hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,08 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,430 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 421,0 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 401,0 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at