Pierce Group Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pierce Group Registered hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 453,0 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 427,0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at