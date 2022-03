Pierer-Aktie im Plus: Pierer Mobility will Dividende kräftig aufstocken

Konkret soll für das abgelaufene Geschäftsjahr 1 Euro je dividendenberechtigter Aktie ausgezahlt werden, nach 50 Cent je Anteilsschein im ersten Coronajahr 2020, wie Pierer Mobility Donnerstagabend bekanntgab.

Aufgrund des im Geschäftsjahr 2021 erzielten Rekordergebnisses werde der Vorstand dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung am 29. April 2022 diese Ausschüttung vorschlagen.

Der Jahresabschluss des seit 1. März im prime market der Wiener Börse notierten Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021 wird am 29. März 2022 veröffentlicht und unter https://www.pierermobility.com/investor-relations/berichte abrufbar sein.

An der Börse in Wien gewinnen Pierer-Aktien am Freitag zeitweise 0,5 Prozent auf 80,00 Euro. An der Börse in Zürich fallen Titel von Pierer Mobility am Freitag jedoch zeitweise um 0,85 Prozent auf 81,50 Franken.

kre

(APA)