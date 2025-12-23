Pierer Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Signal für Eigenständigkeit
|
23.12.2025 11:07:00
Pierer Mobility-Aktie aber leichter: CEO Neumeister bis Ende 2028 bestätigt
Neumeister nehme das Vertrauen "mit großer Wertschätzung" an und wolle gemeinsam mit seinen neuen Vorstandskolleginnen die Rückkehr von KTM "auf einen klaren Wachstumskurs" gestalten, wurde der Manager zitiert. Im Fokus stehe die Umsetzung der Strategie, Prozesse zu vereinfachen und sich auf den Motorradmarkt zu konzentrieren. Um sich der Sanierung der KTM-Gruppe "voll und ganz" widmen zu können, habe er mit dem neuen Mehrheitseigentümer vereinbart, bald aus allen Funktionen außerhalb der Bajaj-Gruppe auszuscheiden.
Aufsichtsratschef Srinivasan Ravikumar verwies auf die Leistungen Neumeisters in "einer sehr schwierigen Phase". Neumeister ist seit 1. September 2024 Co-CEO und seit 23. Jänner 2025 CEO der Pierer Mobility AG.
In Wien geben die Pierer Mobility-Papiere am Dienstag zeitweise um 0,27 Prozent nach auf 14,90 Euro.
ivn/tpo
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Pierer Mobility (Bajaj Mobility)mehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Papier Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pierer Mobility (Bajaj Mobility) von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
22.12.25
|EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG (künftig Bajaj Mobility AG): CEO Gottfried Neumeister bis Ende 2028 bestätigt (EQS Group)
|
22.12.25
|EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG (to be renamed soon to Bajaj Mobility AG): CEO Gottfried Neumeister confirmed until the end of 2028 (EQS Group)
|
22.12.25
|SPI-Handel aktuell: SPI sackt zum Start des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
19.12.25
|Optimismus in Zürich: SPI beendet den Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
17.12.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17.12.25