Pierer Mobility-Aktie fester: Pierer Mobility-Tochter KTM beteiligt sich an italienischer Motorradfirma

Die Pierer-Mobility-Tochter KTM steigt im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 25,1 Prozent beim italienischen Motorradhersteller MV Agusta Motor SpA mit Sitz in Varese (Italien) ein.

Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit.

KTM werde künftig den Einkauf beim italienischen Motorradhersteller übernehmen. Darüber hinaus werde im Zuge dieser Kooperation MV Agusta ihre Produktpalette teilweise über das weltweite Vertriebsnetz der Pierer Mobility vertreiben, heißt es in der Aussendung weiter.

An der SIX geht es für die Papiere von Pierer Mobility am Freitag zeitweise um 2,56 Prozent hoch auf 60,00 Franken.

lek/cs

APA