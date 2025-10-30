KTM Industries Aktie
WKN: 82065 / ISIN: AT0000820659
|Umbruch
|
30.10.2025 06:44:00
Pierer Mobility-Aktie: Firmensitz-Verlegung von Wels nach Mattighofen geplant
Der indische Partner Bajaj ist derzeit dabei, das Ruder zu übernehmen. Daher wird das Unternehmen in Bajaj Mobility AG umbenannt und alle vom früheren Chef Stefan Pierer nominierten Aufsichtsratsmitglieder sollen ihr Mandat zurücklegen, um Platz zu machen für neue Aufsichtsräte des neuen indischen Mehrheitsaktionärs Rajiv Bajaj. Auch das soll im Rahmen der Hauptversammlung beschlossen werden. Konkret soll das Gremium von sechs auf vier Mitglieder verkleinert werden. Neu sollen Pradeep Shrivastava und Wulf Gordian Hauser einziehen. Ewald Oberhammer - er ist derzeit Vorsitzender des Kontrollgremiums - sowie Ernst Chalupsky, Michaela Friepeß und Iris Filzwieser werden ihre Mandate zurücklegen.
Der indische Motorradbauer Bajaj, seit 2007 Partner von KTM, hatte im Frühjahr mit einer Finanzspritze das Überleben der insolventen KTM gesichert. Im Gegenzug wurde vereinbart, dass Bajaj das bisherige Joint Venture Pierer Bajaj zur Gänze und damit die Kontrollmehrheit an der KTM-Mutter Pierer Mobility übernimmt. Vor wenigen Tagen hat die Übernahmekommission unter Verweis auf eine Ausnahmebestimmung im Zuge eines Sanierungsverfahrens entschieden, dass Bajaj dies tun darf ohne ein Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre zu legen.
ver/bel
APA
|Pierer Mobility (ex KTM Industries)
|13,00
|-4,27%
