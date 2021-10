Pierer Mobility-Aktie gibt ab: Pierer-Gruppe und Bajaj vereinfachten Beteiligungsstruktur

Die Bajaj-Gruppe brachte ihren Anteil an der KTM AG in die Pierer -Gruppe ein. Damit ist eine 895 Mio. Euro schwere Sachkapitalerhöhung bei der börsennotierten Pierer Mobility AG abgeschlossen, teilte Pierer Mobility Freitagfrüh mit. Deren Beteiligung an der KTM AG beträgt nun 98,2 Prozent.

Die Pierer Mobility hat mittels Sachkapitalerhöhung 11.257.861 junge Aktien ausgegeben. Zur Zeichnung wurde ausschließlich die von der Pierer-Gruppe gehaltetene PTW Holding AG zugelassen. Diese brachte im Gegenzug ihre 46,5 Prozent schwere Beteiligung an der KTM AG als Sacheinlage in die Pierer Mobility ein. So stieg die unmittelbare Beteiligung der Pierer Mobility an der operativen KTM AG von knapp 52 auf nunmehr gut 98 Prozent. Die Änderung wird heute ins Firmenbuch eingetragen, so Pierer Mobility, deren Grundkapital sich von 22,6 Mio. auf 33,8 Mio. Euro erhöht hat.

Pierer-Aktien verlieren im Schweizer Handel daraufhin zeitweise 1,16 Prozent auf 84,90 Franken.

