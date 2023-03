Pierer Mobility-Aktie: Pierer Mobility baut Vorstand aus

Eine entsprechende Beschlussfassung werde an die am 21. April 2023 stattfindende Pierer Mobility -Hauptversammlung ergehen, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit. Ins Boot wolle man mehrere derzeitige Mitglieder des Vorstands der KTM AG holen, hieß es darin. Das Mandat von CEO Stefan Pierer sei vom Aufsichtsrat von Ende 2023 bis Ende 2025 verlängert worden.

tpo

