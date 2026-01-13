Pierer Mobility Aktie
Pierer Mobility-Aktie schwächer: Firmenname offiziell in Bajaj Mobility geändert
Die in einer außerordentlichen Hauptversammlung im November beschlossene Änderung des Firmenwortlauts sei seit Dienstag im Firmenbuch eingetragen, teilte das Unternehmen mit. Der Firmensitz wandert damit von Wels nach Mattighofen (Bezirk Braunau).
Bajaj, seit 2007 Partner des oberösterreichischen Motorradbauers KTM, hatte im Frühjahr mit einer Finanzspritze das Überleben der insolventen KTM gesichert. Im Gegenzug wurde vereinbart, dass Bajaj das bisherige Joint Venture Pierer Bajaj zur Gänze und damit die Kontrollmehrheit an der KTM-Mutter Pierer Mobility übernimmt. Damit ging auch die Änderung des Firmennamens und die Verlegung des Firmensitzes einher.Die Pierer Mobility verliert im Schweizer Handel zeitweise 1,33 Prozent auf 14,80 Franken.
