WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

Umfirmierung 13.01.2026 10:35:00

Pierer Mobility-Aktie schwächer: Firmenname offiziell in Bajaj Mobility geändert

Pierer Mobility-Aktie schwächer: Firmenname offiziell in Bajaj Mobility geändert

Die KTM-Mutter Pierer Mobility AG heißt nun Bajaj Mobility AG.

Die in einer außerordentlichen Hauptversammlung im November beschlossene Änderung des Firmenwortlauts sei seit Dienstag im Firmenbuch eingetragen, teilte das Unternehmen mit. Der Firmensitz wandert damit von Wels nach Mattighofen (Bezirk Braunau).

Bajaj, seit 2007 Partner des oberösterreichischen Motorradbauers KTM, hatte im Frühjahr mit einer Finanzspritze das Überleben der insolventen KTM gesichert. Im Gegenzug wurde vereinbart, dass Bajaj das bisherige Joint Venture Pierer Bajaj zur Gänze und damit die Kontrollmehrheit an der KTM-Mutter Pierer Mobility übernimmt. Damit ging auch die Änderung des Firmennamens und die Verlegung des Firmensitzes einher.

Die Pierer Mobility verliert im Schweizer Handel zeitweise 1,33 Prozent auf 14,80 Franken.

ver/inn/bel

APA

Aktien in diesem Artikel

Pierer Mobility (Bajaj Mobility) 16,18 1,13% Pierer Mobility (Bajaj Mobility)

