Pierer Mobility-Aktie: Stefan Pierer will bei Skigebiet Bürgeralm aussteigen

So berichten die "Kleine Zeitung" und die "Krone" in ihren Samstagausgaben. Ein Fortbestand sei damit höchst ungewiss. Der Ausstieg erfolgte kurz nach der Insolvenz von Pierers oberösterreichischem Motorradhersteller KTM.

Der Gemeinde sei das Ende von Pierers Bürgeralm-Engagement "mitgeteilt worden", zitierte die "Kleine Zeitung" Bürgermeister Hubert Lenger (ÖVP). Ob und wie der Liftbetrieb weitergeführt werden soll, ist noch offen. "Wir werden jetzt ausloten, welche Möglichkeiten zur Fortführung es gibt", so der Ortschef zur "Krone".

Herausfordernde wirtschaftliche Lage

Die Bürgeralm war bereits bisher wirtschaftlich herausfordernd, selbst in guten Jahren waren Zuschüsse notwendig. Das Skigebiet in 1.500 Metern Höhe verfügt über keine Beschneiungsanlagen. Seit 2. März stehen die Lifte ohnehin still, wie der Website zu entnehmen ist. Pierer hatte dem Skigebiet in seiner Heimat jahrelang finanziell ausgeholfen. "Natürlich hat man befürchtet, dass es einmal so weit kommen kann. Die Bürgeralm war bis heute kein Geschäft und wird vermutlich so eines auch nicht mehr", sagte Lenger.

Seit der KTM-Insolvenz hatten sich die Gerüchte verdichtet. Pierer hatte den Motorradhersteller groß gemacht, bevor der Absturz kam. Mittlerweile hat er sich endgültig aus dem Vorstand zurückgezogen. Bei der KTM-Mutter Pierer Mobility AG wird er aber noch Co-CEO bleiben. Auch der Einstieg des Robau-Konsortiums, an dem Pierer beteiligt ist, am Feuerwehrausstatter Rosenbauer ging wie geplant über die Bühne.

ver/uns/bei

APA