Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Pierer Mobility Aktie

Pierer Mobility für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sanierung zufriedenstellend 01.12.2025 11:19:00

Pierer Mobility-Aktie trotzdem schwächer: KTM-Chef Neumeister zufrieden mit Tempo des Lagerabbaus

Pierer Mobility-Aktie trotzdem schwächer: KTM-Chef Neumeister zufrieden mit Tempo des Lagerabbaus

Ein Jahr nach der Insolvenz des oberösterreichischen Motorradbauers KTM läuft die Sanierung laut Firmenchef Gottfried Neumeister zufriedenstellend.

"Der Abbau des Lagers passiert schneller und besser als ursprünglich angenommen und geplant", sagte er am Samstag im ORF-Radio. Auch der Verkauf gehe gut voran - "trotz der widrigen Umstände, trotz der schlechten Nachrichten". Auch im Jahr 2026 soll weiter im Ein-Schicht-Betrieb gearbeitet werden.

Den "übermäßigen Lagerbestand" aus dem Vorjahr gelte es abzubauen, so Neumeister, und das brauche Zeit. Im nächsten Jahr wolle man 115.000 Motorräder in Österreich produzieren, "das ist wirklich die Maximalanzahl, die möglich ist in einem Ein-Schicht-Betrieb". Generell herrsche Erleichterung, "nicht nur bei mir, sondern bei der ganzen Belegschaft, bei vielen Kunden, bei vielen Händlern und auch bei vielen Lieferanten".

Die Insolvenz sei für Neumeister nicht absehbar gewesen, als er im vergangenen Jahr seinen Job antrat. Es sei "jetzt keine großartige Kündigungswelle in irgendeiner Weise geplant", man suche im Gegenteil neue Mitarbeitende. Neumeister ist bis 31. August 2026 als CEO bestellt, wenn von Eigentümer Bajaj gewünscht, würde er sich "selbstverständlich" neu aufstellen.

fällklettert die Pierer Mobility-Aktie zeitweise um 1,26 Prozent auf 17,24 Euro.

jog/sws

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Intel-Aktie zweistellig höher: Spekulationen über neue Apple-Kooperation

Bildquelle: PIERER Mobility AG

Nachrichten zu Pierer Mobility (ex KTM Industries)mehr Nachrichten

Analysen zu Pierer Mobility (ex KTM Industries)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pierer Mobility (ex KTM Industries) 17,08 -2,18% Pierer Mobility (ex KTM Industries)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:23 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
11:29 Die Top 20 der größten europäischen Banken
10:21 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen