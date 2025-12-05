Pierer Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Software-Update nötig
|
05.12.2025 17:53:00
Pierer Mobility-Aktie unter Druck: Rückruf bei KTM-Motorrädern
Dies sei zwar nur in seltenen Fällen zu befürchten, der oberösterreichische Motorradbauer hat aber trotzdem einen Rückruf für ein Software-Update gestartet.
"Dieses Update reduziert das Risiko eines Motorabsturzes insbesondere bei niedriger Geschwindigkeit oder während der Verzögerung deutlich und verbessert gleichzeitig die Fahrbarkeit durch mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und eine höhere Motorstabilität", so das Unternehmen am Freitag.
Die Pierer Mobility-Aktie notierte an der SIX schließlich auf Vortagesniveau bei 15,30 Franken. In Wien stand das Papier letztlich um 2,19 Prozent tiefer bei 16,04 Euro.
stf/kre
APA
Bildquelle: Racefotos2008 / Shutterstock.com,Natursports / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Pierer Mobility (künftig Bajaj Mobility)
|16,04
|-2,20%
