Pierer Mobility Aktie

Pierer Mobility für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Software-Update nötig 05.12.2025 17:53:00

Pierer Mobility-Aktie unter Druck: Rückruf bei KTM-Motorrädern

Pierer Mobility-Aktie unter Druck: Rückruf bei KTM-Motorrädern

Bei KTM-Motorrädern der Reihe 390 Duke/Enduro (Modelljahre 2024-2026) kann es bei niedrigen Drehzahlen zu einem Absterben des Motors kommen.

Dies sei zwar nur in seltenen Fällen zu befürchten, der oberösterreichische Motorradbauer hat aber trotzdem einen Rückruf für ein Software-Update gestartet.

"Dieses Update reduziert das Risiko eines Motorabsturzes insbesondere bei niedriger Geschwindigkeit oder während der Verzögerung deutlich und verbessert gleichzeitig die Fahrbarkeit durch mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und eine höhere Motorstabilität", so das Unternehmen am Freitag.

Die Pierer Mobility-Aktie notierte an der SIX schließlich auf Vortagesniveau bei 15,30 Franken. In Wien stand das Papier letztlich um 2,19 Prozent tiefer bei 16,04 Euro.

stf/kre

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Pierer Mobility-Aktie schwächelt: Bajaj darf ohne Pflichtangebot Kontrolle bei KTM übernehmen
Pierer Mobility-Aktie schwächer: KTM-Chef Neumeister zufrieden mit Tempo des Lagerabbaus
Pierer Mobility wird zur Bajaj Mobility AG - Bajaj übernimmt Mehrheit an KTM-Mutter

Bildquelle: Racefotos2008 / Shutterstock.com,Natursports / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pierer Mobility (künftig Bajaj Mobility)mehr Nachrichten

Analysen zu Pierer Mobility (künftig Bajaj Mobility)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pierer Mobility (künftig Bajaj Mobility) 16,04 -2,20% Pierer Mobility (künftig Bajaj Mobility)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:02 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12:40 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen