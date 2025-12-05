Pierer Mobility-Aktie unter Druck: Rückruf bei KTM-Motorrädern

Bei KTM-Motorrädern der Reihe 390 Duke/Enduro (Modelljahre 2024-2026) kann es bei niedrigen Drehzahlen zu einem Absterben des Motors kommen.

Dies sei zwar nur in seltenen Fällen zu befürchten, der oberösterreichische Motorradbauer hat aber trotzdem einen Rückruf für ein Software-Update gestartet.

"Dieses Update reduziert das Risiko eines Motorabsturzes insbesondere bei niedriger Geschwindigkeit oder während der Verzögerung deutlich und verbessert gleichzeitig die Fahrbarkeit durch mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und eine höhere Motorstabilität", so das Unternehmen am Freitag.

Die Pierer Mobility-Aktie notierte an der SIX schließlich auf Vortagesniveau bei 15,30 Franken. In Wien stand das Papier letztlich um 2,19 Prozent tiefer bei 16,04 Euro.

stf/kre

APA