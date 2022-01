Pierer Mobility startet am 1. März im prime market der Wiener Börse - Aktie stabil

Das Primärlisting bleibt weiterhin bei der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange. "Als Europas führender 'Powered Two-Wheeler'-Hersteller mit einer Marktkapitalisierung von über drei Milliarden Euro reiht sich der Pierer Mobility -Konzern damit in die Liga der 39 größten und meistgehandelten Unternehmen an der Wiener Börse ein", so der Motorradproduzent.

Das Produktportfolio des Welser Unternehmens umfasst neben Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren auch emissionsfreie Zweiräder mit Elektroantrieben - sowohl Motorräder wie auch Fahrräder. Strategischen Partner dabei ist die indische Bajaj. Im November des Vorjahres hatte die Pierer Mobility den US-Anbieter Felt Bicycles gekauft.

Wie schon die Jahre zuvor hat der Konzern auch heuer wieder bei der Wüstenrallye Dakar groß abgeräumt. Gewonnen hat Sam Sunderland auf einer GasGas, der österreichische Top-Fahrer Matthias Walkner belegte auf seiner KTM den dritten Platz.

Zeitgleich mit dem Sieg beim Ralley-Klassiker legte das Unternehmen von Stefan Pierer auch gute Bilanzzahlen vor. 2021 sei ein weiteres Rekordjahr gewesen. Der Motorrad-Absatz sei um 23 Prozent auf 332.881 Stück gestiegen Bei Fahrrädern habe es ein Plus von 40 Prozent auf 102.753 Stück gegeben.

An der SIX notierte die Pierer-Aktie letztlich auf Vortagesniveau bei 92,00 Franken.

stf/bel

APA