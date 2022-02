Pierer Mobility steigerte Ergebnis 2021 um 80 % auf 194 Mio. Euro

Die oberösterreichische Pierer Mobility (KTM, Husqvarna, GasGas) hat 2021 kräftig Gas gegeben. Der Umsatz legte um 33 Prozent auf 2,042 Mrd. Euro zu, beim Betriebsgewinn (EBIT) gab es einen Zuwachs von 80 Prozent auf 193,5 Mio. Euro, das EBITDA erhöhte sich um 42 Prozent auf 332,2 Mio. Euro. Der Absatz bei den Motorrädern erreichte 332.881 Stück (plus 23 Prozent), bei den Fahrrädern waren es 102.733 (plus 40 Prozent). Dabei entfielen auf E-Bicycles 76.916 Einheiten.

Bei einer EBITDA-Marge von 16,3 Prozent und einem Rekord-Free Cashflow von 172,2 Mio. Euro seien im Vorjahr 178,5 Mio. investiert worden. Die Anzahl der Beschäftigten erhöhte sich um 663 Mitarbeiter. Zum 31.12.2021 beschäftigte der Motorradhersteller, der gerade bei der legendären Rallye Dakar wieder einmal das Siegertreppchen dominierte, insgesamt 5.249 Mitarbeiter, davon 4.340 in Österreich. Im Bereich Forschung & Entwicklung sind ca. 1.000 Mitarbeiter tätig, so Pierer Mobility heute in einer Presseaussendung.

In Europa lag der Absatz bei rund 120.000 Motorrädern, rund zwei Drittel wurden in den Märkten außerhalb Europas abgesetzt. Die stärksten Wachstumspotenziale zeigten sich in Südamerika und Asien.

Zur Prognose teilten die Oberösterreicher rund um Konzernchef Stefan Pierer mit, dass auf Wachstum in allen Kernbereichen gesetzt wird. Das Umsatzwachstum werde zwischen 6 und 10 Prozent und die EBIT-Marge bei 8 bis 10 Prozent sowie die EBITDA-Marge zwischen 15 und 17 Prozent erwartet. Die Pierer Mobility startet am 1. März 2022 im prime market der Wiener Börse, das Primärlisting bleibt weiterhin bei der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange.

stf/ivn

