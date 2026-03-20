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20.03.2026 06:31:28
Pieridae Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Pieridae Energy veröffentlichte am 18.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 57,2 Millionen CAD gegenüber 43,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,200 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Pieridae Energy im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 217,91 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 201,10 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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