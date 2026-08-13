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13.08.2026 06:31:29
Pieridae Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Pieridae Energy präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Pieridae Energy 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Pieridae Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 66,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 55,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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