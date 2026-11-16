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16.11.2026 06:31:29
PIETRO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
PIETRO veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,82 JPY. Im Vorjahresquartal waren -16,260 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 3,36 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PIETRO 3,04 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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