PIETRO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PIETRO veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,82 JPY. Im Vorjahresquartal waren -16,260 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,36 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PIETRO 3,04 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at