PIETRO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PIETRO lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -16,26 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PIETRO ein EPS von 4,64 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,04 Milliarden JPY gegenüber 2,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at