PIETRO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PIETRO lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,36 JPY gegenüber -8,470 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat PIETRO 2,94 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4,770 JPY gegenüber 8,38 JPY im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,15 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 11,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at