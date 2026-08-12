PIETRO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PIETRO hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,79 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 9,75 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 3,35 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,97 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at