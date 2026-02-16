Pigeon legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pigeon hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,83 JPY, nach 24,63 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,13 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,64 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 71,65 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 70,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 109,17 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 104,17 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at