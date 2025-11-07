Pigeon veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pigeon hat sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 20,15 JPY. Im letzten Jahr hatte Pigeon einen Gewinn von 15,49 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Pigeon mit einem Umsatz von insgesamt 26,79 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,36 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at