Pigeon: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pigeon hat sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 19,31 JPY. Im letzten Jahr hatte Pigeon einen Gewinn von 19,49 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,23 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 27,71 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at