Pihlajalinna stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pihlajalinna veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Pihlajalinna 0,470 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 142,1 Millionen EUR, gegenüber 181,4 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,66 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at