Pike Mountain Minerals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pike Mountain Minerals präsentierte in der am 02.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,250 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pike Mountain Minerals ein Ergebnis je Aktie von -0,117 CAD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Pike Mountain Minerals mit einem Umsatz von insgesamt 2,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 160,98 Prozent gesteigert.

Pike Mountain Minerals vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,500 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,439 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Pike Mountain Minerals hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,74 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 62,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,53 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,460 CAD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 5,74 Millionen CAD, befunden.

Redaktion finanzen.at