PIL Italica Lifestyle: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PIL Italica Lifestyle lud am 20.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,36 Prozent auf 298,1 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 302,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at