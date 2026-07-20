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20.07.2026 06:31:29
PIL Italica Lifestyle stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PIL Italica Lifestyle hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 INR gegenüber 0,070 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 30,49 Prozent auf 167,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte PIL Italica Lifestyle 240,4 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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