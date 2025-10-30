PIL Italica Lifestyle stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PIL Italica Lifestyle hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,04 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,040 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz wurden 276,5 Millionen INR gegenüber 218,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

