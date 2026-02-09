Pilani Investment and Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pilani Investment and Industries hat am 07.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -13,00 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pilani Investment and Industries ein EPS von 12,07 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Pilani Investment and Industries im vergangenen Quartal 598,7 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pilani Investment and Industries 616,5 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at