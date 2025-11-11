Pilani Investment and Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pilani Investment and Industries hat am 08.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 40,38 INR gegenüber 70,17 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 1,13 Milliarden INR, gegenüber 1,24 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,93 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at