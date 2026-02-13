|
13.02.2026 06:31:29
Pilgrims Pride: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Pilgrims Pride lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,37 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pilgrims Pride noch ein Gewinn pro Aktie von 0,990 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,52 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,37 Milliarden USD in den Büchern standen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,54 USD. Im letzten Jahr hatte Pilgrims Pride einen Gewinn von 4,57 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Pilgrims Pride mit einem Umsatz von insgesamt 18,50 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,48 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
