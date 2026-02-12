Pilgrims Pride Aktie

Pilgrims Pride für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YJBW / ISIN: US72147K1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 05:57:38

Pilgrim's Pride Corporation Bottom Line Declines In Q4

(RTTNews) - Pilgrim's Pride Corporation (PPC) announced a profit for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $87.99 million, or $0.37 per share. This compares with $235.85 million, or $0.99 per share, last year.

Excluding items, Pilgrim's Pride Corporation reported adjusted earnings of $152.18 million or $0.64 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.3% to $4.517 billion from $4.372 billion last year.

Pilgrim's Pride Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $87.99 Mln. vs. $235.85 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.99 last year. -Revenue: $4.517 Bln vs. $4.372 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pilgrims Pride Corp

mehr Nachrichten