Pilgrims Pride hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pilgrims Pride hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pilgrims Pride 1,47 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,76 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at