Pilgrims Pride präsentierte Quartalsergebnisse

Pilgrims Pride hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,44 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,36 Prozent zurück. Hier wurden 4,65 Milliarden USD gegenüber 4,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at