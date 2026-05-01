Pilgrims Pride zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pilgrims Pride hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,53 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pilgrims Pride einen Umsatz von 4,46 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at